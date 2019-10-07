 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
MTG yıldızlarıyla farklı
MTG yıldızlarıyla farklı
73 0
Felçli hasta zihniyle kol ve bacaklarını hareket ettirdi
Felçli hasta zihniyle kol ve bacaklarını hareket ettirdi
9 0
 
Hayalet ressamın tablosuna rekor fiyat
Hayalet ressamın tablosuna rekor fiyat
11 0
Azmin zaferi
Azmin zaferi
148 0
Toyota Land Cruiser 10 milyonu aştı
Toyota Land Cruiser 10 milyonu aştı
41 0
Güzelyurt Spor Salonuna Dr. Küçük adı veriliyor
Güzelyurt Spor Salonuna Dr. Küçük adı veriliyor
54 0
Lefkoşa trafiği çıldırtıyor
Lefkoşa trafiği çıldırtıyor
98 0
banner82

Hava yarın kısa süreli sağanak yağmurlu

banner27

Hava yarın kısa süreli sağanak yağmurlu
banner267

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer kısa süreli sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 8 - 14 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.
Hava, yarın parçalı bulutlu, yer yer kısa süreli yağmurlu olacak.
Diğer günlerde hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 31 - 34 derece dolaylarında olacak. 
Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.