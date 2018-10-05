Hava sıcaklıkları düşmüyor

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde, genellikle alçak basınç sisteminin etkisiyle ılık ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalınacağını, en yüksek hava sıcaklığının iç kesim ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında olacağını belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Ekim dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar da, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.