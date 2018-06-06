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Hava sıcaklığı yükseliyor

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Hava sıcaklığı yükseliyor
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Meteoroloji Dairesi 7-13 Haziran tarihleri arasında KKTC’de alçak basınç sistemi ve sıcak hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.
Buna göre pazara kadar hava açık az bulutlu, pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, salı ve çarşamba günleri parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde periyodun ilk yarısında 36-39, ikinci yarısında 32-35, sahillerde 30-33 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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