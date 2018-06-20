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Hava sıcaklığı yükselecek

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Hava sıcaklığı yükselecek
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Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde iç kesimlerde 33-36; sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 21-27 Haziran dönemini kapsayan raporuna göre bu tarihlerde ülke, genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava  kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cuma günü açık ve az bulutlu, hafta sonu az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, pazartesi açık ve az bulutlu, salı ve çarşamba günleri ise açık geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33-36; sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise periyod boyunca genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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