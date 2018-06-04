Hava sıcaklığı yükselecek

Bölgede bir haftadan beri etkili olan yağışlı hava yarın öğleden sonra da devam edecek ve yerini yeniden sıcak havaya bırakacak.
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporundan derlenen bilgilere göre, hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 36 dereceye kadar çıkacak.
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