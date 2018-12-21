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Hava sıcaklığı haftaya düşecek

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Hava sıcaklığı haftaya düşecek
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Soğuk ve nemli havanın etkisi altında kalacak olan bölgede hava sıcaklığı önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günü 10 dereceye kadar düşecek.

 Meteoroloji Dairesi’nin 22-28 Aralık tarihlerini kapsayan  hava tahmin raporuna göre, hava yarın,  25, 26 ve 27 Aralık tarihlerinde yağışlı, diğer günlerde ise genellikle parçalı bulutlu geçecek.

 Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde  18-21 derece, perşembe ve cuma günleri 10-13 derece dolaylarında seyredecek.

 Rüzgar,  genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, çarşamba ve perşembe günleri zaman zaman kuvvetli  esecek.

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