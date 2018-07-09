banner107
Kupa sonrası bonservisi uçacak 17 futbolcu
Kupa sonrası bonservisi uçacak 17 futbolcu
23 0
Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
25 0
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
30 0
Yoldan çıkarak takla attı
Yoldan çıkarak takla attı
142 0
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
28 0
Hırvatlar penaltılarla yarı finalde
Hırvatlar penaltılarla yarı finalde
38 0
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
369 0
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
57 0
banner82
banner147

Hava sıcaklığı hafta boyunca 40 civarında olacak

banner27

Hava sıcaklığı hafta boyunca 40 civarında olacak
banner137

Ülke, önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava kitlesinin etkisi altında kalacak. Cuma ve cumartesi günü sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 10 - 16 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında olacak. 
Hava genellikle açık az bulutlu olacak, rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.