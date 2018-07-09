Hava sıcaklığı hafta boyunca 40 civarında olacak

Ülke, önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava kitlesinin etkisi altında kalacak. Cuma ve cumartesi günü sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 10 - 16 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında olacak.
Hava genellikle açık az bulutlu olacak, rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Ülke, önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava kitlesinin etkisi altında kalacak. Cuma ve cumartesi günü sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.