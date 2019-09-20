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Hava sıcaklığı hafif düşecek

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Hava sıcaklığı hafif düşecek
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Hava sıcaklığı bir hafta boyunca 32 – 35 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 21-27 Eylül döneminde, bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 32 - 35 derece, sahillerde 28 - 31 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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