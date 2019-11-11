banner255
banner69
Tepki çeken 10 Kasım afişi
Tepki çeken 10 Kasım afişi
43 0
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
379 0
 
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
141 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
59 0
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
71 0
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
19 0
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
12 0
banner82

Hava sıcaklığı düşecek

banner27

Hava sıcaklığı düşecek
banner267

Cuma ve Cumartesi günleri, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı da 4 derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 12 – 18 Kasım tarihleri arasında bölge, periyodun ilk günleri yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Cuma ve Cumartesi günlerinin, parçalı bulutlu olması ve yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmur görülmesi beklenirken; diğer günlerde hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimler ve sahillerde 26 - 29 derece; daha sonraki günlerde ise 22 - 25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette; yağış alan günlerde yer yer  kuvvetli olarak esecek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.