banner107
Şölen havasında eğlence
Şölen havasında eğlence
18 0
Lawrence ışıl ışıldı
Lawrence ışıl ışıldı
51 0
Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
24 0
67 0
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
254 0
Yeşilova alımını aldı
Yeşilova alımını aldı
63 0
40 0
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
40 0
banner82
banner147

Hava sıcaklığı artıyor

banner27

Hava sıcaklığı artıyor
banner137

 Ilık ve nemli hava kütlesinin etkisiyle, hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 20-23 derece dolaylarında olacak. Yarın günün ilk saatlerinde hafif yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre,  8-14 Şubat tarihleri arasında, bölge alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca genellikle çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 20 – 23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden hafif; zaman zaman orta kuvvette esecek.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.