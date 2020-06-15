banner411
banner69
Venedik'te
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu
13 0
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
16 0
 
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
55 0
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
41 0
Esendağlı anı maçı Girne’nin
Esendağlı anı maçı Girne’nin
285 0
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
1B 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
253 0
banner460

Hava sıcaklığı artıyor

banner27

Hava sıcaklığı artıyor

KKTC’de hava sıcaklığı yaklaşık bir derece yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre,  hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak.
Bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgede hava; yarın ve çarşamba açık ve az bulutlu, perşembe ve cuma günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cumartesi günü açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, pazar ve pazartesi günü ise açık ve az bulutlu olacak.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 32 – 35  derece, sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.