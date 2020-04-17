banner411
banner69
14 0
"Yabancı futbolcu şart"
158 0
 
Av.Seyhan İbrahim Yıldırım'dan KKTC Covid-19 mücadelesine destek
Av.Seyhan İbrahim Yıldırım'dan KKTC Covid-19 mücadelesine destek
12 0
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
73 0
Özgür basın susturulamaz
Özgür basın susturulamaz
63 0
"Yabancı futbolcular kalabilir"
125 0
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
105 0
banner440

Hava sıcaklığı 28 dereceye çıkacak

banner27

Havanın önümüzdeki günlerde genellikle az bulutlu olması, hava sıcaklığının ise 28 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Hava sıcaklığı 28 dereceye çıkacak

Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Nisan tarihlerini kapsayan raporuna göre bölge, belirtilen tarihlerde alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın parçalı ve az bulutlu, Pazar günü açık ve az bulutlu, Pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Salı parçalı bulutlu, Çarşamba açık ve az bulutlu, Perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve Cuma da parçalı ve çok bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.