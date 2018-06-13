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Hava serinleyecek

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Meteoroloji Dairesi, 41 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının 4- 6 derecelik düşüşle mevsim normalleri civarına ineceğini duyurdu.

Hava serinleyecek
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Meteoroloji Dairesi’nin 14 – 20 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33-36, sahillerde 29–32 derece dolaylarında seyredecek. 
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek

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