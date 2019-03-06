Hava raporu

Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede bir hafta boyunca yağmur beklenmiyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.