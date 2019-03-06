Hava raporu

Yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede bir hafta boyunca yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.