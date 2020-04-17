Hava kirliliğinde yarı yarıya düşüş oldu

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, kısmi sokağa çıkma yasağı sonrasında yaşanan insan faaliyetlerindeki azalma nedeni ile hava kirliliği değerlerinde önemli ölçüde düşüş yaşandığını söyledi

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ülkede koronavirüs pandemisi dolayısı ile uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı sonrasında yaşanan insan faaliyetlerindeki azalma nedeni ile hava kirliliği değerlerinde önemli ölçüde düşüş yaşandığını söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından, ülkenin çeşitli bölgelerinde 9 adet hava kalite ölçüm istasyonu bulunduğunu belirterek, bu istasyonlardan gelen verilere göre azot dioksit ve toz değerlerinde ortalama yüzde 50 oranında bir düşüş gözlemlendiğini vurguladı.

Azot dioksit için Hava Kalitesi Tüzüğü’ndeki sınır değerin saatlik ortalama olarak 200 mikrogram/metreküp olduğunu ifade eden Bakan Üstel, Toz için tüzükte belirtilen günlük sınır değeri 50 mikrogram/metreküp olduğunu belirtti.

Üstel, kısmi sokağa çıkma yasağından önce ülkede yaşanan insan hareketliliği ve motorlu taşıt hareketliliğinden kaynaklanan değerlerin yine normal sınırlar içerisinde olduğunu, 13 Mart’tan sonra bu değerlerin yarı yarıya düştüğünü kaydetti.

Üstel, Koronavirüs salgını ile mücadelede, sosyal mesafe kadar, maske ve eldiven kullanımının da önemli olduğuna vurgu yaparak, vatandaşların dışarıya çıkacaklarında mutlaka maske ve eldiven kullanmaları gerektiğini ifade etti.

Bakan Üstel, maske ve eldivenin kullanım şekli kadar nasıl çıkarılacağının da önemli olduğunu belirtti.

Ülkede faaliyet gösteren market, eczane, banka ve bazı kamu kurumlarının etrafında çok ciddi maske ve eldiven kirliliğinin yaşandığına dikkati çeken Üstel, bu durumun hem çevre kirliliğine hemde salgının yayılması yönünde büyük sıkıntı yarattığının altını çizdi.

Bakanlık olarak bu konuda halkın bilinçli hareket etmesi için bir kamu spotu hazırladıklarına da değinen Üstel, bu salgının en erken zamanda atlatılması için herkesi duyarlı olmaya çağırdı.