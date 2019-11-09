HATAYLILAR KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ GAZIMAĞUSA ŞUBESİ KAN BAĞIŞ KAMPANYASI DÜZENLİYOR.

"Hayat kurtarmak Senin Kanında var" sloganı ile 16 Kasım Cumartesi saat: 17:00 21:00 saatleri arasında Kompos meydanı Belediye dükkanlarındaki dernek binasının önünde yapılacaktır. Gazimağusa şube Başkanı Ümit Dağlı'nın yaptığı açıklamada göreve geldiğimiz süre zarfında sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini bu doğrultuda "Hayat Kurtarmak Senin Kanında var" sloganı ile çıktığımız yolda tüm Gazimağusa halkını bu anlamlı kan bağışına davet ediyorum dedi. Bağışlanan kanların birçok can kurtarabileceğini bu bilinçte olunması gerektiğinin altını çizdi.