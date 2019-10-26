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Hastanenin tavanı akıtıyor

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yağmurların ardından tavan aktı, koridorlara çarşaflar serildi

Hastanenin tavanı akıtıyor
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Kapasitesinin yetersizliği ve miadını doldurduğuna ilişkin söylemlerle gündeme gelen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, ilk yağmurlara teslim oldu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yağmurlara dayanamadı. Tavanı akıtan hastanenin koridorları göle döndü.

Hastane yönetimi çareyi koridorlara büyük çarşaflar sermekte buldu. 

Sosyal medyada duruma tepki gösteren vatandaş ise "“Burası herhangi bir Afrika ülkesi veya şu an savaş olan Suriye’de bir hastane değil. Burası KKTC’nin en büyük devlet hastanesi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi. Her yer su akıtıyor ve hastane yönetiminin buna olan çözümü gözler önünde. Ameliyathanelerin durumunu bilmiyoruz bile. Takdir sizin” yorumunu yaptı

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