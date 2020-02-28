Hastanenin Kalp ve Damar Servisi felaket yeri

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi'nin Anjiyo bölümünde bu sabah başlayan yangın sonrasından servisin büyük hasar gördüğü belirtiliyor.

Konuyla ilgili olarak Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde görev yapan Doktor Ozan Emiroğlu yangın sonrası sosal medya hesabından yaptığı paylaşımda servisin büyük oranda hasar gördüğünü belirtti.

Anjiyo odasından başlayan yangının tamamen kontrol altına alındığını belirten Doktor Emiroğlu hastalara müdahale eden servis personeline de teşekkür etti.