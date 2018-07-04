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Hastanelerde sigarayı bırakma merkezi

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Devlet hastanelerinde tütün ürünlerini bırakma hizmeti verilmeye başlandı

Hastanelerde sigarayı bırakma merkezi
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Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa devlet hastanelerinde tütün ürünlerini bırakma hizmeti verilmeye başlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tütün ürünlerinin zararlarına değinilerek, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) işbirliğinde, sivil toplum örgütlerinin desteğiyle “Tütün ve Türün Ürünlerinin Zararları” konulu bir panel düzenlendiğine de yer verildi.
Panelde; tütün ve ürünlerinin içerdiği zararlı kimyasallarla ilgili bilgi verilerek, tütün kontrol mücadelesinde hekimler, sivil toplum örgütleri ve devletin rolüne değinildi.
 

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