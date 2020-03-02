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"Hastaneler için mali sıkıntı yok"

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"Hastaneler için mali sıkıntı yok"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da Meclis Genel Kurulu’nda söz aldı.  Amcaoğlu, hastanenin yaralarının sarılmaya başlandığını söyledi.

Amcaoğlu, devletin her yıl binalarını, makinelerini, demirbaşlarını ve araçlarını sigortaladığını, Aralık ayında ihalelerin tamamlandığını ve bir sonraki yıl için harekete geçildiğini söyledi. Amcaoğlu, bu yıl da ihaleyi Map Free şirketinin 2 milyon 71 TL’lik bedelle aldığını söyledi.

Amcaoğlu, “Henüz bize ulaşan rapor yok. Çalışmaların sürdüğü söyleniyor” dedi.

Amcaoğlu, yangının etkili olmadığı yerlerde de tadilatlar yapıldığı bilgisini verdi.

Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin de Cuma günü imzalanan protokolle devralındığını anımsatan Maliye Bakanı, 120 yataklı 3. basamak bir hastanenin Girne’de hayata geçirilmesinin en büyük dileği olduğunu söyledi.

“HASTANELER İÇİN MALİ SIKINTI YOK”

Amcaoğlu, hem Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun yaralarının sarılması hem de Girne’deki hastanenin bitirilmesi konusunda mali bir sıkıntı olmadığını kaydetti.  

Bakan Amcaoğlu, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yaralarının sarılması ve Girne’deki hastanenin bitirilmesi ile ilgili mali sıkıntı yok” dedi.

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