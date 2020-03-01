Hastanede temizlik çalışmaları başladı

Hastanede çıkan yangın sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları hızla başladı

Hastanede yaşanan yangın, gözleri ‘sigorta’ya çevirdi getirdi, 2016 yılında yanan Devlet Laboratuarı’nda yaşanan ‘sigorta sıkıntısını’ akıllara geldi.

Yanan Devlet Laboratuarı’nın olduğu gibi Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin de sigorta şirketi olan Mapfree Sigorta’nın Direktörü Alişan Oşan, hastanenin yangına karşı sigortalı olduğunu, ancak ne kadarının poliçeyle örtüştüğünün tespit sonrası anlaşılacağını kaydetti.

Alişan Oşan, Aralık ayında hastanenin sigortasının ihalesini kazandıklarını ve poliçenin yangını da kapsadığını açıkladı.

Oşan, “Bir miktar söylemek için öncelikle hasar tespiti yapılması gerekiyor. Tespit sonrası yangının ne kadarının poliçeyle örtüştüğünü göreceğiz, ama poliçe yangını kesinlikle kapsar” dedi.

TEMİZLİK BAŞLADI

Öte yandan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde önceki sabah çıkan yangın sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları hızla başladı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetim kurulunun, hastanenin yeniden hizmet verebilir duruma gelmesi için gerekli tüm çalışmaları başlattığını, hızla devam ettiğini kaydetti.



Dr. Burhan Nalbantoğlu’ndaki yangın, önceki sabah saat 06.45 sıralarında Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo bölümünde başlamıştı.

İki hastanın hayatını kaybettiği yangında, 291 yatan hastadan 103’ü çeşitli hastanelere sevk edilirken, bazı hastalar da taburcu edilmişti.

Acil servis dahil bir çok bölümde hizmet verilemeyen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde; Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Onkoloji, Diyaliz, Psikiyatri ve Diş servisleri ise hizmet vermeye devam ediyor.

