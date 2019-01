“Hastanede güvenlik zafiyeti var”

Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde bir hemşirenin darp edilmesi, eylemle kınandı. Hastanede güvenlik zafiyeti bulunduğuna dikkat çeken sendikalar, darp olayını gerçekleştirene caydırıcı bir ceza verilmesini istedi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde pazar günü bir hemşirenin darp edilmesi meslek örgütleri ve sendikalar tarafından kınandı.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Tabipler Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Hemşireler ve Ebeler Birliği, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde basın açıklaması yaparak olayı protesto etti.

İlk sözü alan Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, pazar günü hemşireye yapılan darp olayını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Atan, Sağlık Bakanlığı’nın olayı bir kınama yazısıyla mı geçiştireceğini, yoksa olayı takip ederek gerekeni yapıp yapmayacağının takipçisi olacaklarını ifade etti.

Metin Atan, hizmet alımı yöntemiyle alınan hastane güvenlik görevlilerine masa başı iş yaptırıldığını ve hastanede güvenlik zafiyeti bulunduğunu ileri sürdü.

Gerekli tedbirlerin bir an önce alınması çağrısında bulunan Atan, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin güvenlikle ilgili yasa çalışması yapacağını ve bu konun gerekli mercilere iletileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da, yeni yılda tüm halka sağlık ve mutluluk temennisinde bulunarak, yine sağlık çalışanlarına bir darp olayıyla karşı karşıya kalındığına üzülerek şahit olduklarını dile getirdi.

Kamu sağlık çalışanlarının kendi aile ve sosyal yaşantılarından büyük fedakarlıklarla canla başla çalıştıklarını ifade eden Bengihan, kamu çalışanına yapılan darp olayını kesinlikle tasvip etmediklerini ve bunu şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Yapanın yanına kar kalmaması, darp olayını gerçekleştirene caydırıcı bir ceza verilmesi gerektiğini vurgulayan Bengihan, bu olayın üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti.

Hastanede güvenlik zafiyeti bulunduğuna da dikkat çeken Bengihan, güvenlik için taşeron şirketten hizmet alındığını ve onun da üzerine düşen görevi yerine getirmediğini ileri sürerek, durumu eleştirdi.

Güvenlik görevlilerinin farklı alanlarda çalıştırıldığını da öne süren Bengihan, sağlık alanında dinamik ve şifa versin diye canla başla çalışan personelin hak etmedikleri durumlarla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Tabipler Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, yaşananın sağlık çalışanlarına yapılan ilk saldırı olmadığına işaret ederek, sendika olarak kendilerinin gereken uyarıları yaptıklarını ve idarecilere yapılması gerekenleri hatırlattıklarını söyledi.

Olayların içinden çıkılamaz bir hal aldığını ifade eden Taşçıoğlu, gerekli önlemlerin bir an önce alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Gülcem Sala Razı da, konuşmasının başında hemşireler andını okuyarak, hemşire ve ebelerin her şeye, bütün olumsuzluklara rağmen görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yaşanan olayların ardından sadece kınamanın yeterli olmadığına işaret eden Razı, Sağlık Bakanlığı ile birlikte hareket edilerek, sorunların çözülmesi gerektiğini kaydetti.