“Hastane ve cihazlar sigortalı, peki bu bağış ne için?”

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, hastanenin sigortalı olduğunu ve bağışın ne amaçla alındığını sordu

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, sosyal medyada yaptığı açıklama ile Sağlık Bakanlığı’nın yangına yönelik bağış kampanyasını sorguladı.

Besim, geçtiğimiz hafta yangın faciasında büyük zarara uğrayan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin sigortalı olduğunu ve bağışın ne amaçla alındığını sordu, ‘sigorta şirketleri korunmaya çalışıyorsa Bakanlık suç işliyordur’ dedi.

Besim’in açıklaması şu yönde:

“Sağlık Bakanlığı Hastane yangını için GSM operatörleri üzerinden 5 TL’lik bağış kampanyası başlattı. Hastane ve cihazlar sigortalıdır. Sigorta şirketi bu yangının zararını ödemek zorundadır. Peki o zaman bu bağış ne içindir? Yeni hastane içinse veya yarım hastane projeleri içinse bunu bilmek zorundayız.

Yok bu bağışla her yıl milyonlarca lira ödenen sigorta şirketleri korunmaya çalışılıyorsa o zaman Sağlık Bakanlığı suç işliyor demektir.”