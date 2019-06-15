 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Koral Bozkurt güven tazeledi
Koral Bozkurt güven tazeledi
96 0
Hazard'dan Real Madrid'e 5 yıllık imza
Hazard'dan Real Madrid'e 5 yıllık imza
17 0
 
37 0
Durak mı yoksa çöplük mü anlamak zor
Durak mı yoksa çöplük mü anlamak zor
21 0
Onkoloji Servisi’nde karne sevinci
Onkoloji Servisi’nde karne sevinci
13 0
Düzova liderlik aşkına kazandı
Düzova liderlik aşkına kazandı
608 0
Doğadaki canlıları unutmayalım
Doğadaki canlıları unutmayalım
20 0
banner82

Hastalıklı hayvan sayısı endişe verici

banner27

KKTC’de hastalık kapan hayvan sayısının endişe verici olduğuna dikkat çekildi

banner315
Hastalıklı hayvan sayısı endişe verici
banner267

AB Bilgi Merkezi tarafından, Avrupa Komisyonu desteğiyle, “Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu: Daha Sağlıklı Hayvanlar, Daha Güvenli Gıda” konulu konferans düzenlendi.

Hidden Garden’da önceki gün yer alan konferansın açılış konuşmalarını, AB Program Destek Ofisinden Michael Docherty, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz yaptı.

Michael Docherty konuşmasında, son 10 yılda Avrupa Birliği’nin 23 Milyon Euro’luk yardımının üreticilerin, gıda işletmecilerinin ve veterinerlerin kapasite artırımı, hayvan hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü ile hijyen alanlarında kullanıldığını; 200’den fazla eğitim verildiğini ve proje kapsamında 800’den fazla üreticiye ulaşıldığını aktardı.

Bununla birlikte KKTC’de kayıtlı hayvanların tüberküloz ve brucella hastalığı bakımında incelendiğinde enfekte olmuş hayvan sayısının endişe verici olduğuna dikkati çeken Docherty, sadece üreticilerin maddi kaybının değil, aynı zamanda insanların da pastörize edilmemiş sütten geçebilecek brucella hastalığına karşı korunmasının önemini vurguladı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.