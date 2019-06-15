Hastalıklı hayvan sayısı endişe verici

KKTC’de hastalık kapan hayvan sayısının endişe verici olduğuna dikkat çekildi

AB Bilgi Merkezi tarafından, Avrupa Komisyonu desteğiyle, “Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu: Daha Sağlıklı Hayvanlar, Daha Güvenli Gıda” konulu konferans düzenlendi.

Hidden Garden’da önceki gün yer alan konferansın açılış konuşmalarını, AB Program Destek Ofisinden Michael Docherty, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz yaptı.

Michael Docherty konuşmasında, son 10 yılda Avrupa Birliği’nin 23 Milyon Euro’luk yardımının üreticilerin, gıda işletmecilerinin ve veterinerlerin kapasite artırımı, hayvan hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü ile hijyen alanlarında kullanıldığını; 200’den fazla eğitim verildiğini ve proje kapsamında 800’den fazla üreticiye ulaşıldığını aktardı.

Bununla birlikte KKTC’de kayıtlı hayvanların tüberküloz ve brucella hastalığı bakımında incelendiğinde enfekte olmuş hayvan sayısının endişe verici olduğuna dikkati çeken Docherty, sadece üreticilerin maddi kaybının değil, aynı zamanda insanların da pastörize edilmemiş sütten geçebilecek brucella hastalığına karşı korunmasının önemini vurguladı.