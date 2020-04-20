Hastalıkla ilgili semptomum yok

Türkiye'den gelen ve Mesarya ve İskele’deki köylerdeki vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden olan kombay tamircisi Mehmet Şahin, şu an için hiçbir şikayeti veya hastalıkla ilgili semptomu olmadığını ifade ederek temaslı olduklarının tamamının da negatif çıktığını söyledi

Türkiye'den gelen ve Mesarya ve İskele’deki köylerdeki vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden olan kombay (Biçerdöver) tamircisi Mehmet Şahin Haber Kıbrıs’a konuştu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam eden Mehmet Şahin, Türkiye'deki temas ettiklerinin negatif olduğunu ifade ederek ciddi bir noktayı işaret ediyor. Şahin, "Lütfen, burada olduğum süreye yoğunlaşılsın, burada hastalığı kapmış olabilirim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şahin şu an için hiçbir şikayeti veya hastalıkla ilgili semptomu olmadığını ifade ederek temaslı olduklarının tamamının da negatif çıktığını söyledi.

Şahin, "43 gün önce adaya geldim, hastaneye yatana kadar hatta şimdi dahil hiçbir şikayetim yok" ifadelerini kullandı.

"Bağırsak zehirlenmesi" teşhisi ile tedavi gördüğü Mağusa Hastanesi sonrası bir tanıdığının ova evinde kaldığını belirten Şahin, Çayırova'da hasada hazırlandığını söyledi.

Şahin söylenenin aksine çok kimseyle temasının olmadığını kaydederek, “Kimi tanırım ki temasım çok olacak, az sayıda insanla temas edip, sonra yatağıma çekiliyordum. Tüm temas ettiklerimi de zaten söyledim" diye konuştu.

Şahin son olarak ciddi bir yönü işaret ediyor ve hastaneyi suçlamak istemediğini ancak kafalarda soru işareti kalmaması için hastanede detaylı bir tarama yapılması gerektiğini söyledi.