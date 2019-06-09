Ozanköy Yengeç Sokak sakinleri, üç ay önce telefon hatlarında oluşan sorunun halen daha giderilmemesine isyan ediyor

Ozanköy, Yengeç Sokak sakinleri uzun zamandır telefon hatlarında oluşan sorunun giderilmemesinden şikâyetçiler.

Mart ayında şiddetli yağmurların sonrasında telefon hatlarında sorun oluşan ve telefonlarını kullanamayan mahalle sakinleri üç aydır sorunun giderilmesini bekliyorlar.

Yengeç Sokak’ta bulunan 5 haneden 4’ünde oturanların yaşı yetmişin üzerinde ve cep telefonu kullanmadıklarını söyleyen mahalle sakinleri “Bizler yaşlı insanlarız, cep telefonumuz yok, hasta olsak ambulansı arayamayız, yangın çıksa itfaiyeyi arayamayız, bir hırsızlık olsa polisi bile arayamayız. Telefonlarımızın bozuk olduğunu arayıp bildirdik ilgilenmediler. Biz de daha sonra Girne Telekomünikasyon Dairesi’ne gittik, şikâyetimizi yaptık. Ama kimse bizimle ilgilenmiyor.” Sözleriyle sorunlarını anlattılar.