Hasta kaplumbağa yeniden mavi özgürlüğe kavuştu

Merit International Hotels bünyesinde olan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi tedavi ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağaları için gereken tüm yardımların yapılması ve ardından en kısa sürede doğal yaşama dönmeleri için faaliyet gösteriyor.

Bunun yanı sıra haftanın her günü 11.00-18.00 arası açık olan merkezde tedavi altındaki kaplumbağalar görülebilir, deniz kaplumbağaları ve doğaları hakkında birçok bilgi edinebilinir.

Geçtiğimiz günlerde Exeter Üniversitesi’ne bağlı olan SPOT tarafından merkeze ulaştırılan deniz kaplumbağası büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 90 cm boyunda 91 kg ağırlığında olan Chelonia mydas türünden dişi deniz kaplumbağa, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen en büyük kaplumbağa olmak ile birlikte Kıbrıs açıklarında yaşayan yeşil deniz kaplumbağaları arasında en büyük olanlardan biri olduğu tespit edildi. Dibe dalamama ve denge sorunu yaşayan kaplumbağanın ilk muayenelerinin ardından hamile ve olgunlaşmış yumurtalara sahip olduğu tespit edildi. Yumurtlama süresi gelmeden başarılı bir şekilde tedavisi tamamlandı. Deniz hayatına hazır olan deniz kaplumbağası bulunduğu kumsal olan Alagadi plajından tekrardan mavi özgürlüğe kavuştu.

Yumurtlama sezonu içerisinde olduğumuz şu dönemlerde kıyılardaki insan faaliyetlerinin kaplumbağalar için büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

Kumsallardaki özellikle akşam 8 sabah 8 saatleri arasındaki insan aktivitelerinin yavrulara ve annelere zarar verebildiği belirtildi.