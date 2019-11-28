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Hasta babanın kızı isyan etti

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Lefkoşa’da oksijen cihazlarına bağlı olarak yaşamını sürdüren Hasan Basri, elektrikteki grev nedeniyle oksijen almakta zorluk çekti

Hasta babanın kızı isyan etti

Lefkoşa’da sakin Hasan Basri, El-Sen’in grevi nedeniyle adeta yaşam savaşı verdi.

Demans parkinson hastası ve akciğer yetmezliği olan Hasan Basri, oksijen cihazlarına bağlı olarak yaşamını sürdürüyor.

Lefkoşa’da sakin Basri, El-Sen’in başlattığı grev nedeniyle dün sabahın ilk saatlerinden beri oksijen almakta zorluk çekti.

Hasan Basri’nin kızı Uğur Basri Aligüllü kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duruma isyan ederek “Babamın oksijene ihtiyacı var, söyleyin bana elektrik ne zaman gelecek” dedi.

Uğur Basri Aligüllü’nün paylaşımı şöyle:

“Elektrik Kesintisi yüzünden demans parkinson hastası ve akciğer yetmezliği olan babama Sağlık Bakanlığı tarafından kurul kararı ile verilen günde 5 defa solunum cihazına bağlanan babama oksijen veremiyoruz…

Sayın KKTC yetkilileri elektrik ne zaman gelecek bana söylesin?

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