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“Haspolat’ta felaketin boyutları daha büyük olabilirdi”

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LTB Başkanı Harmancı, dört ay önce, olası tehlikeyi görüp Kanlıdere ile bağlantılı kanal açtıklarını anımsatarak, o kanalı açmasalardı Haspolat’ta felaketin boyutların daha büyük olabileceğini söyledi.

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“Haspolat’ta felaketin boyutları daha büyük olabilirdi”
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Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bölgeye ziyaretinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, son 36 saattir, tüm ekipleri ile Haspolat ve sorun yaşayan bölgelerde yardımcı olmaya gayret ettiklerini anlattı.

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi önemli olan doğru önlemleri başında alabilmek” diyen Harmancı, yaklaşık dört ay önce, olası tehlikeyi görüp Kanlıdere ile bağlantılı kanal açtıklarını anımsatarak, o kanalı açmasalardı Haspolat’ta felaketin boyutların daha büyük olabileceğini söyledi.

Harmancı, “Haspolat çarpık kentleşmeyi, Kaymakamlık’tan Belediye’ye geçiş sırasındaki olumsuzlukları misliyle yaşıyor. Üniversitenin yaratmış olduğu bir değer ama biz o değerin yapılaşma kısmını ilk başta doğru kurgulamamışız, ortaya çıkan bu. Devletle birlikte, bunun felakete dönüşmemesi için gereken adımların ivedilikle atılması gerekiyor. Kamulaştırma gereken yerlerde ciddi şekilde devletin ağırlığını yanımızda hissetmemiz ve bu kamulaştırmaların yapılarak suyun insanları tehdit etmeyecek ama suyun zevkini çıkarabilecekleri bir noktaya taşımamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşlerine yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

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