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Haspolat-Taşkent yolu tamiratına başlandı

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi, Haspolat-Taşkent yolunda meydana gelen çökme ve bozulmaların tamiratına başladı.

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Haspolat-Taşkent yolu tamiratına başlandı
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Karayolları Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haspolat çemberinden Taşkent’e kadar olan bölümde yapılan çalışmalarda şimdiye kadar 110 ton asfalt serimi yapıldı. 

Açıklamada, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Haspolat çemberine kadar olan kısmı ile Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun Gönyeli çemberinden Yılmazköy kavşağına kadar olan kısmı için açılan bakım onarım ihalelerinin tamamlandığı kaydedildi. 

Bu güzergahlardaki bakım onarım çalışmalarının, yer teslimlerinin ardından başlayacağı belirtildi. 

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