Haspolat-Taşkent yolu tamiratına başlandı

Karayolları Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haspolat çemberinden Taşkent’e kadar olan bölümde yapılan çalışmalarda şimdiye kadar 110 ton asfalt serimi yapıldı.
Açıklamada, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Haspolat çemberine kadar olan kısmı ile Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun Gönyeli çemberinden Yılmazköy kavşağına kadar olan kısmı için açılan bakım onarım ihalelerinin tamamlandığı kaydedildi.
Bu güzergahlardaki bakım onarım çalışmalarının, yer teslimlerinin ardından başlayacağı belirtildi.