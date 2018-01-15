Haspolat'tan Karpaza kadar su yok

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti, DSİ Proje Müdürlüğü’nün Lefkoşa-Haspolat civarı isale hattı anaboruda yapacağı bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanacak.
Açıklamada, çalışmaların 2 veya 3 gün sürebileceği ve söz konusu bölgelerdeki vatandaşların içme ve kullanım suyunu tasarruflu kullanmaları çağrısında da bulunuldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.