Haspolat Meslek Lisesi’nde büyük tehlike

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, geçici olarak taşınan Haspolat Meslek Lisesi binasıyla ilgili raporu paylaştı. Rapor, okul binasının 4 büyüklüğünde bir depremle yıkılabileceğini gösterdi

Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, Haspolat Meslek Lisesi binasının 4 büyüklüğünde bir depremle yıkılabileceğini gösteren geçmiş döneme ait bir rapor olduğunu, okulun bu nedenle başka yere geçici olarak taşındığını ve yeni meslek lisesi için ihale sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Okulla ilgili benzer raporların geçmiş yöneticiler tarafından dikkate alınmamasını eleştiren Burhan, “o çocuklar her an yıkılabilecek binanın içine gönderilirken kimsenin ruhu sızlamamış” dedi. Burhan, Mağusa Çanakkale Ortaokulu Spor Salonu’nun da kullanılmaz vaziyette olduğunu belirterek, yasal işlemlerin tamamlanması ardından binanın planlanıp tamamlanacağını belirtti. Haspolat Meslek Lisesi binasıyla ilgili raporun bir kısmını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Mehmet Burhan, yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

“YENİ MESLEK LİSESİ PROJESİ ONAYLANDI”

Mehmet Burhan, göreve geldikleri ilk dönemlerde Haspolat Meslek Lisesi'nin 4 büyüklüğünde bir depremle yıkılabileceğini söyleyen bir rapor bulduklarını belirterek, “yıllarca benzer raporlar buralardaki yöneticilerin önüne gelmiş ama o çocuklar her an yıkılabilecek binanın içine gönderilirken kimsenin ruhu sızlamamış... Biz eğitim yılı başında okuldaki öğrencileri geçici olarak başka okula aktarınca kıyametler koptu. Dinlemedik, kavga etmedik, doğru olduğuna inandığımız şeyi yaptık. İyi ki de yapmışız” dedi. Burhan, Bayraktar Ortaokulu'nun bulunduğu yere yeni meslek lisesi projesinin onaylandığını, ihale sürecini başlatıldığını ve en erken zamanda öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gönderebileceğini söyledi.

“SPOR SALONU BİNASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ İZLENİMİ YARATILDI”

Mehmet Burhan, Çanakkale Ortaokulu Spor Salonu ile ilgili de sıkıntılar yaşandığını söyleyerek, “benzer bir durum birkaç gündür ağır hakaretlere uğradığımız Çanakkale Ortaokulu Spor Salonu konusunda da yaşandı. Okul Aile Birliği'nin fedakar katkıları ile başlayan bir bina ama ne mimarı, ne mühendisi belli. İzni yok, sağlamlığı meçhul. İnşaat bir yere kadar gelmiş, tamamlanması için bize değil, TC Kalkınma Ofisine gidilmiş, oradaki arkadaşlar da bize yönlendirmiş. Bizler de aldığımız görevlerin sorumluluğu gereği buranın güvenli bir okul binası olması için izlenecek prosedürleri ve şeffaf ihale süreçlerini anlattık. Hemen binayı engellemeye çalışıyoruz gibi bir izlenim yaratıldı” dedi. Burhan, “biz okullarımızın tesisleşmesinden en fazla mutlu olacak olanlarız ama bunları görmezden gelsek ve orada bir çocuğumuzun kılına zarar gelse ömür boyu bunun altında eziliriz. Kaldı ki bu gibi işler Eğitim Bakanlığı’nın planlaması ile olmak zorunda. Kurumlarımıza sahip çıkmanın da gereği budur” ifadelerini kullandı.

“SALON BİNASI PLANLANIP TAMAMLANACAK”

Mehmet Burhan, gelinen aşamada hem Maliye Bakanlığı, hem de TC Kalkınma Ofisi ile istişare yaptıklarını belirterek, “bu gibi işlerin usulen nasıl olması gerektiğini karşılıklı teyit ettik” dedi. Burhan, Çanakkale Ortaokulunun spor salonunun da gerekli yasal işlemlerin tamamlanması ile birlikte güvenli bir şekilde Eğitim Bakanlığı tarafından planlanıp tamamlanacağını duyurdu. Mehmet Burhan, “bilinmesini isterim ki ülkemizde yıllarca işler başka usuller izlenerek yapılmış olabilir ama bizler bu yolları takip etmeyeceğiz. Bazı dönüşümler sancılı olacak biliyoruz ama biz yavaş yavaş bu kültürü de değişmekte kararlıyız. Buna mecburuz...” ifadelerini kullandı.