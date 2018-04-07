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Haspolat kavşağına üst geçit

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Ulaştırma Bakanı Atakan, Haspolat kavşağında yaya geçidinin yerine üst geçit yapılması için talimat verdi

Haspolat kavşağına üst geçit
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, önceki gün Karpaz bölgesinde bakım-onarım isteyen ve yapımı devam eden yollarda incelemelerde bulunarak sorunları yerinde tespit etti. Bakan, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi de aldı.

Atakan’ın ilk durağı Haspolat kavşağı oldu.
Atakan, kavşağın batısındaki yaya geçidinin yerini alacak üst geçidin monte edileceği noktada, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın’dan bilgi aldı. Bakan Atakan, üst geçitle ilgili proje çalışmalarının başlatılması konusunda talimat verdi. 
Daha sonra İskele Posta Dairesi’ni ziyaret eden Bakan Atakan, buradaki sorunları not ederek eksikliklerin en kısa zamanda giderilmesi için direktif verdi. 
Bunun ardından yapımı devam eden İskele-Çayırova duble yolu, bakım onarım isteyen Ziyamet köyü bağlantı yolu ve yine yapımı devam eden Balalan-Yenierenköy sahil yolunda incelemelerde bulunan Atakan, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Atakan ayrıca bu yıl ihalesi yapılacak olan Dipkarpaz-Apostolos Andreas yolu ve Kaleburnu-Sipahi yoluyla ilgili yetkililer tarafından bilgilendirildi. Boltaşlı, Gelincik ve Kaleburnu arasındaki yolları da inceleyen Atakan, buradaki sorunları da not etti. 

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