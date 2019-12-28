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Haspolat kavşağı trafik akışına kapalı olacak

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Karayolları Dairesi, Haspolat kavşağında, inşaatı devam eden üst geçit projesi kapsamında yapılacak çalışmalar dolayısıyla inşaatın yapıldığı kesimin bugün trafik akışına kapalı olacağını açıkladı.

Haspolat kavşağı trafik akışına kapalı olacak

Daireden yapılan yazılı açıklamada, inşaatın yapıldığı bugün 08.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacağı duyuruldu. 

Açıklamada, çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışının; Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa – Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacağı kaydedildi. 

Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 

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