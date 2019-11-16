Hasırcılar ve Tıraşoğlu, Ercan’dan düz geçti

Eminoğlu ailesini ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla haklarında tutuklama kararı çıkarılan Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu’nun, Ercan’dan ülkeye giriş yaparken tutuklanmaması dikkat çekti

Girne’de evrak sahteleme olayı olarak bilinen Mehmet Eminoğlu davasında Mehmet Eminoğlu ve ailesini ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla haklarında tutuklama kararı çıkarılan Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu, prosedüre göre Ercan Havalimanı’nda Ercan güvenlik polis karakolu tarafından tutuklanıp Girne polisine teslim edilmesi gerekiyordu.

Ancak Hasırcılar ve Tıraşoğlu, Türkiye’den Ercan’a geldiklerinde normal yolcu gibi hava limanından kendi imkanlarıyla çıkarak Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek ifadelerini verdi.

İki zanlı da Perşembe akşam üzeri geç saatlerde serbest bırakıldı. Zanlıların geç bırakılmasıyla basının fotoğraf almasına imkan olmadı.

Öte yandan Altınbaş Holding yöneticilerinin mahkemeye kelepçeli olarak getirilip görülmeleri basından saklanmazken Ömer Hasırcılar ve Osman Tıraşoğlu için aynı uygulama yapılmadı.

Hasırcılar ve Tıraşoğlu, Mehmet Eminoğlu’na şirketini satın almak veya ortak olmak amacı ile banka yolu ile 1,5 milyon sterlin gönderdiklerini polise bu dekontları ibraz ettikleri söylendi.

Mali polisin bu paranın nerden ve nasıl geldiğini araştırıp araştırmadığı bilinmiyor.

Ömer Hasırcılar’ın babasının Asya Bank kurucularından olduğu ve Gaziantep’te FETÖ çatı davasında tutuklu bulunduğu biliniyor.

Osman Tıraşoğlu’nun da KKTC vatandaşı olması için rüşvet verdiği iddia edilmişti.