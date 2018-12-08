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Hasar tespit çalışmaları başladı

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Selin vurduğu Girne, Alsancak, Lapta ve Dikmen’de yaralar sarılmaya çalışılıyor

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Hasar tespit çalışmaları başladı
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Girne ve bölgesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören yerlerdeki temizlik ve zarar tespit çalışmaları sürüyor.

Girne, Alsancak, Lapta ve Dikmen’de belediyelerin vatandaşlarla birlikte gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Yoğun yağışlar sonrası oluşan selde zarar gören evlerde ilgili bakanlıklar ve belediyelerin görevlendirdiği ekipler, hasar tespit çalışmaları yapıyor.

Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği yoğun çalışmalarla zarar gören okullar, ev ve sokakların temizliği yapılırken, vatandaşlara da destek veriliyor.

 

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