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Hasan Tosunoğlu, istifa etti

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Hasan Tosunoğlu, istifa etti
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Binboğa Yem Fabrikası ile Zirai Levazım Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu görevinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Hasan Tosunoğlu istifasını şöyle duyurdu:

"Üç yıldan beridir Kıbrıs Türk Çiftçi ve üreticisine katkı için büyük bir şevkle Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığım Binboğa Yem Fabrikası ile Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi’ndeki görevimden, aralarında kişisel sağlık sorunlarımın da bulunduğu bazı nedenlerden dolayı istifa etmiş bulunuyorum.

Bu süre zarfında birlikte çalışmaktan keyif aldığım bütün çalışma arkadaşlarıma ve  elimden geldiğince hizmet verdiğim Kıbrıs Türk üreticisine teşekkürü bir borç bilirim."

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