Lefkoşa-Mağusa anayolu Turunçlu kavşağında 6 Ekim tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Hasan Amasyalı bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde Turunçlu Kavşağı yakınlarında 6 Ekim tarihinde yaşanan ve anne - babasının hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Hasan Amasyalı taburcu oldu.

Konuyla ilgili yeğeni Mahmut Amasyalı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Ameliyatlarını başarıyla ve büyük bir özenle gercekleştiren,Ameliyat sonrası tedavi sürecinde büyük bir hassasiyet gösteren,eşsiz başarıyla Hasan’ımızı sağlığına kavuşturan ve tanımaktan onur duydugum

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