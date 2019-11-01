banner255
banner69
188 0
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
32 0
 
Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü
Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü
35 0
Acapulco Sports Park büyülüyor
Acapulco Sports Park büyülüyor
134 0
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
22 0
GAÜ gençleri ile yürüyecek
GAÜ gençleri ile yürüyecek
23 0
"Şu anda kimse kaza sebebine dair açıklama yapmamalı"
232 0
banner82

Hasan Amasyalı taburcu oldu

banner27

Lefkoşa-Mağusa anayolu Turunçlu kavşağında 6 Ekim tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Hasan Amasyalı bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Hasan Amasyalı taburcu oldu
banner267

Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde Turunçlu Kavşağı yakınlarında 6 Ekim tarihinde yaşanan ve anne - babasının hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Hasan Amasyalı taburcu oldu.

Konuyla ilgili yeğeni Mahmut Amasyalı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:  

Ameliyatlarını başarıyla ve büyük bir özenle gercekleştiren,Ameliyat sonrası tedavi sürecinde büyük bir hassasiyet gösteren,eşsiz başarıyla Hasan’ımızı sağlığına kavuşturan ve tanımaktan onur duydugum
Doktorlarımız Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Sn Çağın Ozankaya
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Sn #OzanRazı’ya Sonsuz Teşekkürlerimi sunarım ...

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.