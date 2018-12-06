Harup ihracatından 900 bin dolar gelir elde ediliyor. Başbakan Erhürman, talebin çok yüksek olduğuna fakat rekoltenin iyi olmadığına dikkat çekti

Başbakan Tufan Erhürman, İskele Boğaz Harup Fabrikasında incelemelerde bulundu, yetkililerden fabrika ve planlamalarla ilgili bilgi aldı.

Türkiye Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Gökhan Yazgı'nın da yer aldığı incelemeler sırasında Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, Harup Fabrikası Sorumlusu Yalçın Kömürcügil ile Başbakanlık ve Tarım Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

Başbakan Tufan Erhürman inceleme sonrası basına yaptığı açıklamada, ülke ihracatında önemli bir yere sahip olan harup ağacının önemine işaret ederek, herkesi harup ağaçlarının değerini bilmeye çağırdı.

Erhürman, harubun kıymetini bilemedikleri ve unuttukları bir ürün olduğunu ancak ihracatta 900 bin dolar gelir elde edildiğini kaydetti.

Harup ve harup ürünlerinin tüketim ve tıbbi alanlar başta olmak üzere önemli bir talep gördüğünü ifade eden Erhürman, talebin de çok yüksek olduğunu, fakat rekoltenin iyi olmadığını söyledi.

Erhürman, ülkede rekoltenin artırılması için vatandaşlara ücretsiz fidanlar dağıtılacağını, bunun yanında harup işlemek ve ürün sayısını artırmak için teknolojinin yakalanması için de çalışacaklarını anlattı.

Haruba gereken değeri vermek için çalışma yaptıklarını, çünkü bununla birlikte ülke ekonomisine katkının artacağını, istihdam ile ithalata olumlu yansıma olacağına inanç belirten Erhürman, rekolte artırılması için YAGA'nın görevlendirileceğini vurguladı.

YAGA'nın rekoltenin nasıl artırılabileceği yönünde çalışmalar sürdüreceğini ifade eden Erhürman, "Harup eczacılıkta da kullanılıyor önü açık bir ürün. Bu yüzden harup ağaçlarının değerini bilelim, önemli bir gelir kaynağımızı koruyalım, kıymetini bilelim. Halkımıza da çağrım budur. Biz harup ağacına gereken önemi vereceğiz, değerini bileceğiz. Vatandaşlarımıza da ücretsiz dağıtılacak. Rekolte arzu edilen noktada değil, amaç artırmak" diye konuştu.

Tarım Bakanı Erkut Şahali de, harubun özel bir ürün olduğunu ve özel olarak gündeme alındığını ifade etti.

Şahali, harup ve ürünlerine ilgi ve talebin günden güne arttığını, çünkü tıbbi ürün sınıfına da girdiğini ifade ederek, harup ağaçlarının bedelsiz dağıtılacağını kaydetti.

Güzelyurt'ta kurulan merkezde anaç harup fidanları yetiştirileceğini de anlatan Şahali, "haruba İlgi arttı, ihracat ve harup piyasası yükseliyor. Bu fırsatı görüyoruz. Desteği artıracağız. Ürün bazında da destek vermek için çalışıyoruz. 2020'den itibaren bu desteğin verilmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.