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Harringay'in sembolü Kıbrıslı Türk Yaşar Halim vefat etti

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Harringay'in sembolü Kıbrıslı Türk Yaşar Halim vefat etti

İngiltere’nin ‘ilk’ Türk pastane ve süpermarketlerinden olan ve kendi adını taşıyan işletmeleri ile tanınan Yaşar Halim bu sabah The Whittington Hospital’da vefat etti.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunları ile mücadele eden Kıbrıslı işadamının Londra’da toprağa verilmesi bekleniyor.
77 yaşında hayatını kaybeden Yaşar Halim 19 yaşında İngiltere’ye göç etmiş, geldikten on yıl sonra, 1981 yılında kendi işletmesini açmıştı. Sadece etnik marketin değil, gıda sektörünün de en başarılı işletmelerinden birisi olarak değerlendirilen Yaşar Halim, 2014 yılında gıda endüstrisinin en önemli referans kaynaklarından birisi olarak gösterilen ‘Retail Week’ tarafından ‘Dünyanın en iyi 100 marketinden birisi’ olarak gösterilmişti.

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