Harmancı’dan hükümete market önerisi

LTB Başkanı Harmancı, hükümete, marketlerin mağaza bölümlerini kapatmasını ve siparişlerin telefon ile verilmesini önerdi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında hükümete, marketlerin mağaza bölümlerini kapatmasını ve siparişlerin telefon ile verilmesini önerdi.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

“Marketler ile ilgili olarak birçok arkadaşımız kafa yordu ne yapılabileceği konusunda. Bir arkadaşımız kendi yaşadıklarından yola çıkarak uygulanabilir ve erişilebilir bir model önerisinde bulundu.

Tüm marketler mağaza bölümlerini kapatarak, markette çalışanların ileri düzeyde tüm hijyen koşulları belirlenerek ve bunlar denetlenerek telefon ile gelen siparişleri hazırlaması.

Vatandaşın da markete girmeden siparişlerini arabadan veya marketin hazırlayacağı herhangi bir noktadan gelip alarak bu ihtiyaçlarını karşılaması. En doğru, adaptasyonu en ucuz, kolay ve pratik olan uygulama bu olacaktır diye düşünüyoruz.

Paydaş olan tüm kesimlerin hemfikir olabileceği bir uygulama olabilecek gibi duruyor. Herkes daha güvenli bir şekilde daha az risk altında komplikasyonu daha düşük bir uygulamaya adapte olabilir. Dünkü (Önceki günkü) tecrübeler bize gösterdi ki market çalışanları ve market sahipleri de buna sahip çıkacak. Hükümete bu konuyu ve türevlerini değerlendirme çağrısı yapıyoruz”.