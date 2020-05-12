Harmancı'dan hemşireler günü mesajı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, zor süreçte özveri ile çalışan hemşirelerle gurur duyulması gerektiğini belirtti.

Harmancı, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü mesajında, “Onlar hepimizin kahramanları” ifadelerine yer vererek, şu anda sıfır vaka noktasında gelinmesinde hemşirelerin ortaya koyduğu emeğin önemine dikkat çekti.

“Emekleri Ortadadır”

Harmancı, bu zor süreçte hemşirelerin emeklerinin ortada olduğunu ve bununla gurur duyulması gerektiğini belirtti.

Başkan Harmancı mesajının sonunda Kovid-19 salgınında 24 günlük süreçte sıfır vaka tespitine vurgu yaparak bu noktaya gelinmesinde katkı ve emek koyan herkesin büyük bir teşekkürü hak ettiğini sözlerine ekledi.