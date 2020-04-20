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Harmancı; Paylaşarak başaracağız

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Korona virüs salgını nedeni ile şehir yaşamında oluşan aksaklıklar ve yurttaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle gıda ihtiyacı olan kişiler ve ailelere belediyenin kendi imkanları, iş insanları, kurum, kuruluşlar ve duyarlı yurttaşların desteğiyle katkıda bulunmaya devam ettiğini açıkladı

Harmancı; Paylaşarak başaracağız

 

LTB’den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Mart ayı başından itibaren başlatılan gıda paketi yardımları 15 Nisan Çarşamba itibarı ile 6 bin 839 olarak belirlendi.
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı yardımlarla ilgili kişisel verilerin koruma altında bulundurulduğunu söyledi.
Harmancı, Aydemet’te 127, Çağlayan’da 160, Göçmenköy’de 375, Hamitköy’de 282, Haspolat’ta 390, Kızılay’da 301, Kumsal’da 76, Köşklüçiftlik’te 154, K. Kaymaklı’da 995, Marmara’da 308, Ortaköy’de 306, Taşkınköy’de 281, Yenişehir’de 305 ve Surlariçi’nde 2 bin 779 adet yardım paketi dağıtıldığını belirtti.


KATKIDA BULUNMAK İSTEYENLER İÇİN 3 FARKLI SEÇENEK 
Öte yandan LTB’nin öncülüğünde farklı işletmelerle birlikte yürütülen ‘Paylaşarak Başaracağız’ kampanyası da sürüyor. 
Farklı seçeneklerle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olma imkanının sunulduğu kampanyada isteyenler ''Marketten Gıda Paketi'' alarak yardımcı olabiliyor. Bu kampanya Önder Alışveriş Merkezi’nde uygulamada bulunuyor.
Diğer bir seçenek ise internetten gıda yardımı yapılması şeklinde sunuluyor. ''Yeni Nesil Teslimat Uygulaması''  Mr. Order’in mobil uygulamasını ile www.nestersan.com web sayfasından ihtiyaç sahipleri için gıda paketi alımı yapılabiliyor. 
Bu iki seçenek yanında LTB Paylaşım Mutfağı’na destek olarak her gün ihtiyaçlı bireylerin yemek ihtiyacının karşılanmasına katkı koyulabiliyor. LTB Paylaşım Mutfağı için TR 0800 0100 0860 0019 5800 5045 IBAN numarasına tüm bankalardan online havale yapılabiliyor. Ayrıca, gıda ve maddi katkıda bulunmak isteyenler 0533 842 0582 ve 0548 8420582 numaralı telefonlardan Paylaşım Mutfağına ulaşabiliyor.

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