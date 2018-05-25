Harmancı, mal varlığını açıklardı

Mehmet Harmancı’nın Seçim Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Harmancı’nın 25 Mayıs 2018 itibarıyla mal varlığı şöyle:
“Anne ve babasından hibe yolu ile intikal etmiş olan; Karaoğlanoğlu’nda 1 dükkan, Zeytinlik’te 8 dönüm 1 evlek arsanın 1/3’lük hissesi, Girne Büyükova’da 2 apartman dairesi, Yukarı Girne’de bir apartman dairesi ve Karşıyaka’da 6 dönüm 1 evlek arsanın 1/2 hissesi ve yine Karşıyaka’da 2 evlek arsanın 1/4’lük hissesi.
Lefkoşa Ortaköy’de 65.000 Sterlin’e alınan 1 apartman dairesi, bankaya 22.806 Sterlin borç, mevduat hesabında 6.189 Sterlin, 2.216 Euro ve 324 Türk Lirası. Northern Travel Ltd.’de %10 hisse. LF 832 plakalı 2010 yılında alınan Volkswagen Tiguan araç.”
Açıklamaya göre, Harmancı, Haziran 2014 yerel seçimlerinde göreve seçildikten sonra da Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na sunmuş olduğu mal varlığını kamuoyuyla paylaşmıştı