Harmancı, LTB'nin yeni uygulamalarını muhtarlarla paylaştı

LTB Başkanı Harmancı, belediyenin son durumunu özetlediği toplantıda, 1 Kasım’da başlanacak yeni temizlik uygulaması yanında su sayaçlarının okunmasında geçilecek yeni uygulamanın detaylarını da muhtarlarla paylaştı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, belediyeye bağlı 21 muhtarla iş birliği toplantısı yaptı.

LTB’den verilen bilgiye göre, Harmancı, belediyenin son durumunu özetlediği toplantıda, 1 Kasım’da başlanacak yeni temizlik uygulaması yanında su sayaçlarının okunmasında geçilecek yeni uygulamanın detaylarını da muhtarlarla paylaştı.

Yerel seçimlerin ardından ikinci kez muhtarlarla buluşan Harmancı, bu konuda yılda en az üç kez olmak üzere istişare toplantılarında bir araya geleceklerini, yeni dönemle birlikte Muhtarlar Masası’nın yükünü hafifletmek ve işlemleri hızlandırmak için LTB’deki her şubede muhtarların taleplerini alacak bir personel görevlendirileceğini kaydetti.

Seçim sonrasında yaşanan ciddi ekonomik krizin belediyeye etkilerini anlatan Harmancı, belediyenin mali yapısı konusunda bilgiler de paylaştı.

Temmuz ayı itibarıyla banka borçlarını sıfırladıklarını, öz kaynaklarını yüzde yüz arttırdıklarını, esnafa kendilerine baskı getirecek borçları bulunmadığını, istihdam yapmadıklarını ve yüzde 50 eksi ile devraldıkları bütçeyi yüzde 11 eksi noktaya taşıdıklarını aktaran Harmancı, son dönemlerde ciddi zamlara karşın LTB’nin zam yapmadığını ve yapmayacağını vurguladı.

Harmancı, yeni dönem yatırımları konusunda bekleme kararı aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“4 yıllık ikinci dönemimiz için belli bir yatırım planı çıkarmıştık, elbette ki borç almadan yeni yatırım çok zordu. Bu yüzden de 35 milyon TL’lik yeni borç alıp, geri kalanı kendi olanaklarımızla ödeyecek şekilde yatırım finansmanı planlamıştık. Ancak yükselen faiz oranları, bizlere banka borcunu çok mantıklı göstermedi. Ödeyememe riskimiz oluştu. Kriz öncesi borç faiz oranı yüzde 17-18 civarıydı, şu anda ise faiz oranları yüzde 35’lerden başlıyor. O yüzden de biraz daha beklemeliyiz. Böyle riskli bir adım geç olacak işleri hiç olmayacak hale getirebilir, belediyeyi yeniden batağa düşürebilir.”

Yatırım planlarındaki gecikmelerin nedenlerini de açıklayan Harmancı, krizden önce asfaltın 130 TL olan tonunun şu sıralar 330 TL olduğunu, 27 TL olan parke metrekaresinin maliyetinin ise 72 TL’yi bulduğu örneklerini verdi.

Yapıyı daha iyi noktaya getirme konusunda aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini, bu dönemde büyük borçluların ödeme yapması konusunda ciddi adımlar atacaklarını ifade eden Harmancı, “500 TL borcu olan dar gelirlinin değil, 40-50 bin TL borcu olup bunu ödemekten imtina edenlerin üzerine gideceğiz” dedi.



“GECİKEN TAHSİLATLAR İÇİN ADIM ATILACAK”

Harmancı, bu zor dönemlerde insanlara eziyet etmeyeceklerini, borçlar konusunda biraz tahammül gösterebileceklerini, ancak belediyenin de hayır kurumu olmadığının altını çizerek, geciken tahsilatlar konusunda gereken adımların atılacağını söyledi.

ÖNCELİKLER… TEMİZLİK, PARKLAR, ARAÇ FİLOSU, ALTYAPI

Yeni dönemdeki önceliklerini de sıralayan Harmancı, bölgesel temizlikler, parkların iyileştirmesi, araç filosunu yenileme, altyapı için bütçesel iyileştirmeler yapacaklarını belirtti.

Kadın Sığınma Evi, Paylaşım Mutfağı, Engellemeyen Lefkoşa Birimi, Yaşlılara Hizmet Birimi gibi sosyal belediyecilik hizmetlerine de ağırlık vermeye devam edeceklerine işaret eden Harmancı, bunun yanında da çocukların kişisel gelişimleri için ücretsiz birçok kurs düzenlemeyi sürdüreceklerini aktardı.

İKİ YENİ UYGULAMA

Harmancı, iki yeni uygulama konusunda da muhtarları bilgilendirirken, bu konuda iş birliği içerisinde çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Harmancı, 1 Kasım’da devreye girecek uygulama ile evsel atıklar dışındaki atıkların bölge bölge belirlenen günlerde toplanacağını, farklı günde bu atıkları dışarıya bırakanlara ise ceza kesileceğini söyledi.

Konuyla ilgili detaylı bilgi veren Harmancı, evsel atıklar konusunda çöp toplama günlerinin aynı kalacağını, evsel atıklar dışında kalan tadilatlardan çıkan molozlar, bahçe temizlikleri, eski ev eşyaları gibi atıkların ise her bölge için belirli günlerde toplanacağını belirtti.

BELİRLENEN GÜN DIŞINDA ÇÖP BIRAKANLARA CEZA

Bu konuda belirlenen gün dışında yol kenarına bırakılan bu tip atıkları tespit ettikleri durumda kaldıracaklarını, ancak bırakan kişinin yasa gereği ceza ödeyeceğini vurgulayan Harmancı, bu konuda Zabıta Şubesi’nin tespit için görev yapacağını, muhtarların da bu tespitlere yardımcı olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Harmancı, uygulama ile ilgili yurttaşların bilgilendirileceğini ifade ederek, uygulamanın bölgelere göre günlerini açıkladı.

BÖLGELERE GÖRE GÜNLER

Buna göre; Pazartesi Marmara, Taşkınköy, Göçmenköy, Salı Ortaköy, Aydemet, Kumsal, Köşklüçiftlik, Çarşamba Surlariçi, Çağlayan, Kızılay, Yenişehir, Perşembe K.Kaymaklı, Cuma Haspolat, Hamitköy.”

SU FATURALARINDA YENİ UYGULAMA: EL TERMİNALLERİ

Diğer uygulamanın ise su faturaları konusunda olacağını belirten Harmancı, 1950’li yıllardan kalan eski uygulamanın yenilenmeye ihtiyacı olduğu düşüncesiyle hareket ettiklerini, bu kapsamda el terminalleri modeline geçileceğini vurguladı.

Uygulama ile görevli belediye personelinin aynı anda saat okuyarak faturalandırma yapacağını ve faturayı keserek haneye bırakacağını dile getiren Harmancı, sistemin bir aylık faturalandırmaya göre çalışacağını ancak özellikle ilk okuma döneminde yaşanabilecek durumlar konusunda muhtarlara görevler düşeceğini ifade etti.

Su saatinin ne zaman, kimin tarafından okunduğu yanında ne kadar su kullanıldığı ve ne kadar ödenmesi gerektiğinin şeffaf şekilde faturada yer alacağını aktaran Harmancı, bu sayede yurttaşın daha kolay bir kontrol şansı bulacağını belirtti.

Ön ödemeli su sayaçları konusunda yurttaşların belediyeye erişimde zorluk yaşayabildikleri gözleminde bulunduklarını ifade eden Harmancı, ATM kabinleri gibi ödeme noktası kuracaklarını, bu kapsamda ilk etapta Hamitköy ve Metehan’da bu uygulamayı başlatacaklarını vurguladı.

Harmancı, su faturalarının ödenmesi konusunda da 10’a yakın banka ile yaptıkları anlaşmalar ile gerek banka veznelerinden, gerekse de talimat verilerek ödeme yapılabileceğinin altını çizdi.