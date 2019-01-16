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Harmancı; Kanlıdere'nin taşmasını beklemiyoruz

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, güneydeki bölümünde taşmalar yaşanan Kanlıdere’nin kuzeydeki bölümündeki su seviyesinin şu anda kritik noktada olmadığını söyledi.

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Harmancı; Kanlıdere'nin taşmasını beklemiyoruz
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Harmancı, derenin taşması beklentisi olmadığını ifade etti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, saat 15.00 itibarıyla Kanlıdere’nin dolu dolu aktığını ve su seviyesinin sürekli izlendiğini bildirdi.

“İki saat önce daha kritikti, şu anda kritik noktada değiliz. Taşma beklentim yok” diyen Harmancı, derenin önünü tıkayan şeylerin giderildiğini ve akışın normal olduğunu kaydetti.

Mehmet Harmancı, aşırı yağış nedeniyle Lefkoşa’da ciddi bir problem yaşanmadığını ancak karşılaşılan bazı sıkıntıların da giderildiğini, ekiplerin gerekli çalışmaları yaptığını söyledi.

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