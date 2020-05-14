banner411
banner69
Yakın Doğu Koleji giriş sınavı 13 Haziran'da
Yakın Doğu Koleji giriş sınavı 13 Haziran'da
16 0
26 0
 
Seria A’da 13 Haziran’da başlama kararı alındı
Seria A’da 13 Haziran’da başlama kararı alındı
17 0
Sanatçi akademisyen Okur, kovid-19'u baskı resimlerine taşıdı
Sanatçi akademisyen Okur, kovid-19'u baskı resimlerine taşıdı
26 0
Aksa,Özbekistan’a santral kuruyor
Aksa,Özbekistan’a santral kuruyor
51 0
24 0
Lefkoşa'ya yeni mezarlık çalışmaları tam gaz
Lefkoşa'ya yeni mezarlık çalışmaları tam gaz
125 0
banner440

Harmancı, eczacıların aldığı sorumluluğu işaret etti

banner27

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, pandemi döneminde eczacıların aldıkları sorumluluğa atıfta bulunarak, halk sağlığı adına hayati bir görev üstlendiklerine işaret etti.

Harmancı, eczacıların aldığı sorumluluğu işaret etti

 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ile ilgili de bir vurgulamada bulunarak birliğin toplumun en önemli meslek hareketlerinden birisi olduğunu, geçmişten bugüne önemli görevler üstlendiğini belirtti.
LTB Meclis Üyesi görevinde de bulunan K.T. Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz’e özveri ve sorumluluk gerektiren zor görevinde başarılarının devamını dileyen Başkan Harmancı, tüm eczacıların da Eczacılık Gününü kutladı. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.