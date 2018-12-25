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Harmancı, Düzener’i unutmadı

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın simge isimlerinden 100 yaşındaki Gülsüm Düzener’i ziyaret etti

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Harmancı, Düzener’i unutmadı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’daki muhtarlara yeni yıl ziyaretleri yapıyor.

Başkan Harmancı’nın ilk olarak Hamitköy Muhtarı Feyzullah Bostancı, Haspolat Muhtarı Asım Egemen, Göçmenköy Muhtarı Ayşe Başaranel, Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu ve Marmara Muhtarı Ahmet Yürüker’i ziyaret etti.

Başkan Harmancı ziyaretlerinde, bölge muhtarlarıyla değerlendirmelerde bulundu ve bölgeleri gezerek yurttaşları dinledi.

LTB Başkanı Harmancı, Marmara ziyareti esnasında 100’üncü yaşına giren Lefkoşa’nın simge isimlerinden Gülsüm Düzener’i evinde ziyaret etti.

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