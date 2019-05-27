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Harmancı; "Doğal yaşam alanları korunmalı"

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Taşkent Doğa Parkı bünyesindeki Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü Direktörü Kemal Başat’ı kabul etti.

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Harmancı; "Doğal yaşam alanları korunmalı"
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LTB Başkanı Mehmet Harmancı yabani flora ve faunanın birçok türlerinin ciddi biçimde tükenmekte olduğu ve bazılarının yok olma tehlikesine maruz kaldığını kaydederek, doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine işaret etti. LTB’de çalışmaların bu hassasiyetle yürütüldüğünü ifade eden Başkan Harmancı, her zamana iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

BASAT. “1190’I ARAYIN”

Kabulde konuşan Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü Direktörü Kemal Başat da bugüne kadar yüzlerce hayvanın kurtarılıp doğaya bırakıldığını vurgulayarak Kıbrıs’ta yaban hayvanları adına yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi.

Yaban hayatı korunması konusundaki çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Başat, bu anlamda LTB’yle de iş birliği içerisinde çalışmalar yapmak istediklerini kaydetti. Başat ayrıca, hasta, yaralı veya yardıma muhtaç bir doğa hayvanı bulunduğu zaman yurttaşların vakit kaybetmeden 1190 numaralı Yaban Hayat Destek Hattı’nı aramalarını rica etti.

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