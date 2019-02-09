Harmancı, Çeler’e destek belirtti

“Sonuna kadar direneceğiz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e destek belirerek " Özel sektör çalışanlarının köle düzeninde sömürülmesinin önüne geçilmeye çalışması belki de ülkedeki en önemli yaraya merhem olacak" dedi.

Mehmet Harmancı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle:

“Siz zannediyor musunuz ki esas mesele çalışana verilecek olan ek katkı miktarıdır, esas konu çalışanların bundan sonra tercih edeceği işyerlerinde veya mevcut işyerlerinde sendikalaşma konusunun gündem yapılmasından korkuluyor, ilk kez özel sektör çalışanları için bir çalışma bakanı sevgili Zeki Çeler bir alternatif ortaya koyuyor, malum çevrelerden homurtular ve ne dediği belli olmayan gürültüler yükselmeye başlıyor. Özel sektör çalışanlarının köle düzeninde sömürülmesinin önüne geçilmeye çalışması belki de ülkedeki en önemli yaraya merhem olacak, biz sonuna kadar direneceğiz, bilin istedim.”